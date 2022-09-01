ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Днепропетровщине обнаружили и передали ЗСУ вражеский беспилотник Орлан-10

Уже 193-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 3 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 сентября.

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00:32 На территории Синельниковского района Днепропетровской области обнаружен вражеский беспилотник Орлан-10, сообщает в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

«На территории Синельниковского района обнаружен упавший вражеский беспилотник Орлан-10. Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности», — отметил он.

Указано, что дальность полета Орлана достигает 600 км, а продолжительность — до 16 часов. Найденный беспилотник уже передан ВСУ.

00:12 За прошедшие сутки россияне открывали огонь по двум общинам Сумской области – из минометов и САУ, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В частности, Блопольскую общину враг дважды обстрелял, всего 17 прилетов из миномета. Кроме того, к вечеру россияне трижды открывали огонь по разным территориям Краснопольской общины. Всего около 50 прилетов из САУ и минометов. По словам Живицкого, пострадавших нет. Относительно разрушений информация уточняется.