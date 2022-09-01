Опубликовано видео, как оккупанты ведут огонь из РСЗО с территории захваченной ЗАЭС

В сети появилось видео работы российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Оно было снято в ночь со 2 на 3 сентября. На кадрах видно, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока.

Видео опубликовало издание The Insider.

The Insider попросил экспертов Conflict Intelligence Team (CIT) изучить видео: «В кадре видны трубы Запорожской ТЭС, которые видны и на этом панорамном фото из Google. Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это значит, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно».

Напомним, Глобальная служба по атомной энергии (МАГАТЭ) заявила в субботу, что Запорожская атомная электростанция Украины была отключена от последней основной линии оставшейся электропередачи и теперь полагается на резервную линию.