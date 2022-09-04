Оккупанты не пропустили в Энергодар гуманитарный груз с лекарствами, средствами для гигиены и продуктами

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что российские оккупанты не пропустили в город гуманитарный груз.
Об этом он сообщил в Telegram.
«Оккупанты не пропустили в Энергодар организованный нами гуманитарный груз. Он должен был приехать в город еще вчера, но этого не произошло. Сегодняшняя повторная попытка таки довезти людям необходимые им вещи тоже не имела результата. Рашисты просто развернули машины с гумгрузом назад», - отметил Орлов.
Захватчики аргументировали это тем, что «Энергодар ни в чем не нуждается, у местных жителей есть все и даже больше».
Городской голова подчеркнул, что в составе очередного гуманитарного груза были необходимые людям вещи: памперсы для детей и для лежачих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты питания для социально незащищенных категорий семей. Также было большое количество адресных посылок со специфическими лекарствами, регулярный прием которых является жизненно необходимым для людей с определенными заболеваниями.
В составе этого гумгруза было также 1000 квадратных метров специальной защитной ткани для временного ремонта окон, которые получили повреждения после обстрелов.
«Но оккупанты думают, что лучше знают, что нужно или не нужно энергодарцам. Они делают все, чтобы заблокировать город от всего цивилизованного мира», - подчеркнул Орлов.