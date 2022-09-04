Оккупанты не пропустили в Энергодар гуманитарный груз с лекарствами, средствами для гигиены и продуктами

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что российские оккупанты не пропустили в город гуманитарный груз.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Оккупанты не пропустили в Энергодар организованный нами гуманитарный груз. Он должен был приехать в город еще вчера, но этого не произошло. Сегодняшняя повторная попытка таки довезти людям необходимые им вещи тоже не имела результата. Рашисты просто развернули машины с гумгрузом назад», - отметил Орлов.

Захватчики аргументировали это тем, что «Энергодар ни в чем не нуждается, у местных жителей есть все и даже больше».

Городской голова подчеркнул, что в составе очередного гуманитарного груза были необходимые людям вещи: памперсы для детей и для лежачих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты питания для социально незащищенных категорий семей. Также было большое количество адресных посылок со специфическими лекарствами, регулярный прием которых является жизненно необходимым для людей с определенными заболеваниями.

В составе этого гумгруза было также 1000 квадратных метров специальной защитной ткани для временного ремонта окон, которые получили повреждения после обстрелов.