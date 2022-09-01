В Мариуполе россияне не убирают человеческие останки из-под завалов домов – часть трупов обгладали собаки

В захваченном россиянами Мариуполе на Морском бульваре до сих пор не убраны человеческие остатки из-под завалов домов.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Новые страшные находки. Левобережье. Бульвар Морской. До сих пор не извлечены трупы из под завалов. Часть трупов просто обглодали собаки. По данным соседей в доме – от 4 до 6 погибших на данный момент. Оккупационные власти не реагируют, делая вид, что ничего не происходит. Штампируя картинки «восстановления», – говорится в сообщении.

Андрющенко добавил, что в соседних домах рядом с разрушенными до сих пор живут люди.

«В таких же руинах. Без шанса на нормальную жизнь. Ярость. Просто Лют. Мечта. Уберите по-человечески останки по адресу: бульвар Мосрький 14, 2 подъезд, 3-4 этажа», – написал Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе кафиры приказали строителям заливать бетоном труппы в разбомбленном драмтеатре.