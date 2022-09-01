Коммунальные службы ликвидируют последствия ночного ракетного удара по Николаеву

С утра воскресенья 4 сентября, утра три единицы техники и две бригады ЭЛУ автодорог работают над ликвидацией последствий вражеских обстрелов по Николаеву.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог Николаев».

В ведомстве отмечают, что главная задача - как можно скорее освободить важные магистрали от камней, разбитого стекла и обломков ракет, чтобы запустить движение дорожного транспорта.

«После этого рабочие перейдут к уборке тротуаров, также непроходимые и заваленные битыми стеклами, поломанными ветвями и камнями», - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее были опубликованы последствия вражеского удара по Николаеву. Под удар оккупантов попали жилые дома и медучреждения города.