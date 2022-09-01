Экипаж ракетной батареи «Бук М1» ВСУ сбил вражеский самолет без ракеты

Экипаж ракетной батареи «Бук М1» Вооруженных сил Украины во время боя в Харьковской области уничтожил вражеский самолет, не использовав при этом ни одной ракеты.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Герой Украины Ярослав Мельник – командир ракетной батареи «Бук М1». На счету его подразделения 28 уничтоженных целей врага! Из которых — 11 боевых самолетов разных типов, 2 вертолета, 2 крылатые ракеты и 13 БПЛА.

Батарея офицера полгода противостояла врагу в Харьковской области. Иногда вступали в противовоздушные бои с десятком и более вражеских самолетов.