Экипаж ракетной батареи «Бук М1» ВСУ сбил вражеский самолет без ракеты

Экипаж ракетной батареи «Бук М1» Вооруженных сил Украины во время боя в Харьковской области уничтожил вражеский самолет, не использовав при этом ни одной ракеты.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Герой Украины Ярослав Мельник – командир ракетной батареи «Бук М1». На счету его подразделения 28 уничтоженных целей врага! Из которых — 11 боевых самолетов разных типов, 2 вертолета, 2 крылатые ракеты и 13 БПЛА.
Батарея офицера полгода противостояла врагу в Харьковской области. Иногда вступали в противовоздушные бои с десятком и более вражеских самолетов.
– Российские стервятники охотились за нами, а мы – за ними. У нас были секунды. Боевой пуск и стремительно покидаем свою позицию, чтобы спастись от противорадиолокационных ракет, – рассказывает офицер. – Однажды сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили. Включили радар подсветки. В кабине рашиста зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель и из страха катапультировался, а самолет разбился.