россия депортировала из Украины 7 тысяч детей, из них 51 вернулся на Родину

Российские оккупанты незаконно вывезли с временно захваченных территорий Украины более 7000 детей и продолжает делает все, чтобы помешать их возвращению в родную страну.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Голос Америки».

По словам Лубинец, у украинской стороны есть онлайн-платформа «Дети войны» и возможность получать информацию о незаконно депортированных (в том числе несовершеннолетних) на территории рф.

Омбудсмен назвал такие факты «возмутительным нарушением международного права и яркий пример того, что рф совершает именно геноцид украинской нации».

«Ибо принудительное перемещение группы одной национальности является прямым определением геноцида», – объяснил эксперт.

Однако, у украиснких властей есть механизм возвращения депортированных и благодаря нему удалось вернуть 51 ребенка.

«Это небольшое количество, сравнивая с тысячами вывезенных, но мы практически проводим спецоперации по их спасению. Нам очень помогают волонтеры», – сказал Лубинец.

Напомним, что ранее США призвали рф прекратить фильтрацию и принудительную депортацию украинцев.