«Войска «днр» пытались штурмовать позиции 79-й бригады – часть оккупантов ликвидировали, остальных взяли в плен

В одном из районов боевых действий оккупанты из так называемой «1-й гвардейской мотострелковой бригады ДНР» пытались штурмовать позиции николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщил блогер «Фашик Донецький».

«Пушечное мясо из в/ч 08801 сегодня ночью пыталось штурмовать позиции десантников 79-й бригады. Итог штурма был ожидаем: большая половина обратилась в бегство, оставив на поле боя 200-х и 300-х товарищей, а вторая половина горе-штурмовиков добровольно сдались в плен», - рассказал он.

Напомним, ранее на Донбассе ВСУ взяли в плен российского «зека», воевавшего за «Лигу» Вагнера.