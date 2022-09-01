В Мариуполе растет сопротивление оккупантам, – мэрия

В оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

«В оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление. Жители неудовлетворены оккупационными властями. Все больше фиксируют движение вражеской техники, сообщают об изменниках и подчеркивают, что Мариуполь – это Украина», – сообщили в горсовете.

В мэрии также добавили, что горожане могут сообщить о коллаборантах, перемещении врага, хранении техники или присоединиться к сопротивлению можно с помощью бота в Telegram или присоединиться к каналу сопротивления.