Полковник Костенко рассказал, как украинский спецназ пересек заминированную реку и освободил село от оккупантов

В боях на Херсонском направлении украинские солдаты использовали ласты, чтобы пересечь заминированную реку.
Об этом рассказал нардеп, полковник Роман Костенко, пишет «NPR».
Костенко говорит, что недавно украинцы отбили у россиян соседнюю деревню на одном из участков фронта. Костенко указывает на изобретательность команды спецназа и элемент неожиданности.
- Отправились в три утра и пришли к реке, - вспоминает Костенко. – Противник заминировал дно реки и, чтобы не наступить на мины, наши бойцы использовали ласты.
Костенко также говорит, что западное дальнобойное оружие помогло выбить россиян, удерживавших село.
«Он снимает на свой мобильный телефон видео здания школы, где спрятались россияне. Перед ним гигантский кратер. Костенко говорит, что в результате удара погибли не менее 20 российских военных. Он не называет оружие, а лишь говорит, что оно поступило от, как он называет, «наших западных партнеров», - отмечает издание.