Полковник Костенко рассказал, как украинский спецназ пересек заминированную реку и освободил село от оккупантов

В боях на Херсонском направлении украинские солдаты использовали ласты, чтобы пересечь заминированную реку.

Об этом рассказал нардеп, полковник Роман Костенко, пишет «NPR».

Костенко говорит, что недавно украинцы отбили у россиян соседнюю деревню на одном из участков фронта. Костенко указывает на изобретательность команды спецназа и элемент неожиданности.

- Отправились в три утра и пришли к реке, - вспоминает Костенко. – Противник заминировал дно реки и, чтобы не наступить на мины, наши бойцы использовали ласты.

Костенко также говорит, что западное дальнобойное оружие помогло выбить россиян, удерживавших село.