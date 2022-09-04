США не поддерживают полный запрет виз для россиян – якобы не все из них виноваты в войне

США не считают необходимым вводить визовые ограничения против всех россиян в связи с войной россии в Украине.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь", сообщает "Европейская правда".

По его словам, Вашингтон ввел ограничения для отдельных россиян, поскольку этот инструмент позволяет привлекать к ответственности российского президента за его действия в Украине и его окружение, членов олигархии, сторонников режима, вовлеченных в войну.

- Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия путина – это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем русским народом. Не русский народ нужно винить. Это президент путин и его кабинет, его режим насаждают эту незаконную и беспричинную войну в Украине, и сами россияне не должны в результате этого страдать, - сказал Кирби.

Напомним, по итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с рф и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.