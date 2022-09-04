Возле Херсона 127-й полк «днр» устроил бунт против российского командования

В районе Херсона военнослужащие 127-го полка 1-го армейского корпуса так называемой ДНР подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Известно, что одной из причин неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды. Часть военнослужащих изъяли представители контрразведки противника, дальнейшая их судьба неизвестна», - говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, в 127 полк россияне «загнали» мобилизованных жителей оккупированной части Донецкой области. Еще в марте они оказались на Херсонско-Николаевском направлении и уже тогда жаловались на отсутствие снабжения, военной подготовки и потери. Отметим, что российские оккупанты используют мобилизованные на Донбассе в качестве пушечного мяса.

В июне мобилизованные из 127-го полка записали видеообращение, в котором пожаловались президенту России Владимиру Путину и главе «ДНР» Денису Пушилину на условия несения службы. Отметим, что в Николаевской области российские оккупанты, в частности "днр-овцы" могут быть причастны к военным преступлениям, расправам над мирными жителями.

Также в Генштабе заявили, что в исправительной колонии №124 города Донецк представители частной военной компании «Вагнер» пытаются вербовать осужденных в состав своего подразделения.