В Запорожской области оккупанты устроили казарму в школе и используют детей как прикрытие

В здании школы в селе Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время как на втором этаже учатся дети.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В помещении учатся в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника.

«Учебный процесс начался с 1 сентября и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия».