В Запорожской области оккупанты устроили казарму в школе и используют детей как прикрытие

прочтения: 1162
04.09.2022 20:04

В здании школы в селе Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время как на втором этаже учатся дети.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В помещении учатся в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника.

«Учебный процесс начался с 1 сентября и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия».

«Вместе с тем, несмотря на попытки кафиров и их приспешников, значительная часть учебных заведений так и не приступила к работе в очном формате. Не сработали и организованные коллаборантами пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников», – говорится в сообщении.

    Фотофакт