Украинские хакеры в интернете выдали себя за привлекательных женщин, познакомились с оккупантами и навели ВСУ на их базу

Украинские хакеры установили координаты российской военной базы у временно захваченного Мелитополя по фотографиям, используя фейковые аккаунты в соцсетях.

Об этом IT-специалист и основатель группы Hackyourmom Никита Кныш рассказал в интервью Financial Times, пишет НВ.

По его словам, хакеры использовали фейковые профили привлекательных женщин в Facebook и российских соцсетях и обманом заставили оккупантов присылать им фотографии. На фото позже определили геолокацию и отправили их украинским военным. Через несколько дней база была уничтожена украинской артиллерией. Хакеры из Hackyourmom также сломали тысячи камер видеонаблюдения в Беларуси и на временно захваченных украинских территориях и написали код, позволивший отделить обычный трафик от передвижения военной техники, а данные передавали военнослужащим. Они до сих пор следят за взломанными камерами и получили изображение военного корабля в порту оккупированного Севастополя.

Также команда Кныша причастна к показу сюжетов об убитых оккупантами мирных жителях на российских телеканалах, выводу из строя российских сайтов, утечке баз данных российских военных подрядчиков, задержке десятков рейсов в россию из-за ложных угроз взрыва и другим атакам.