Президент Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые освободили три населенных пункта

Силы обороны Украины 4 сентября освободили от оккупантов три населенных пункта.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

- Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства, - подчеркнул Зеленский.

- Каждый день делаем все, чтобы вернуть наш флаг на всю нашу территорию, куда зашли оккупанты. Я благодарю всех наших воинов, которые держат и продвигают вперед наши позиции! Спасибо всем, кто помогает обороне Украины! Вместе победим! – сказал он.