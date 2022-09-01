ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Боевые действия ведут на 1300 километрах линии фронта

Уже 194-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 4 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 сентября.

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00:27 Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что длина линии фронта достигает 2500 километров, на 1300 километрах идут активные боевые действия.

«На одних направлениях и участках мы отражаем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонная операция – это комплекс разных мер и постоянная динамика. По состоянию на сегодняшний день события развиваются по плану», - пояснила Маляр.

00:14 Опубликовано видео боя подразделения 93-й бригады на Донецком направлении.