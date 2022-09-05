Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали еще более сотни оккупантов, шесть танков и девять гаубиц

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 4 сентября доступна по этой ссылке.

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07:21 В операционной зоне Южнобужского направления обстановка напряженная и динамичная в развитии, но подконтрольна силам обороны, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 4 сентября.

Продолжаются позиционные бои для улучшения положения по линии фронта. Первоочередное поражение осуществляется в целях нарушения системы управления войсками и логистического обеспечения врага. Противник продолжает сопротивляться, хотя в определенной части деморализован.

Не давая врагу шансов на боевой успех и решение вопросов с логистикой, наша авиация нанесла двадцать один удар по его позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве.

Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем.

Результаты боевого дня составляют потери вражеского войска в количестве 104 рашистов, шести танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, девяти гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", а также беспилотный разведчик "Элерон-10".

Уничтожен состав вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львовое, поражен пункт управления 35-й армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной Николаевском и Бериславском районах соответственно.

Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1-го армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях. Одной из причин неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды. Против мятежников спецслужбами оккупационных войск приняты меры, они вывезены с позиций.

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море без изменения тактики действий, состава и задач продолжает угрожать нанесением ракетного удара с двух надводных ракетоносителей, суммарный залп из которых составляет 16 ракет типа «Калибр».