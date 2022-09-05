Российскому генералу, командующему «корпусом народной милиции «лнр», объявили подозрение за военные преступления в Украине

Командующему 2-го армейского корпуса «народной милиции лнр» генерал-майору Эседулли Абачеву поставлено в известность о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В начале полномасштабного вторжения генерал-майора Абачева назначили так называемым «командующим 2-го армейского корпуса народной милиции лнр», подчиненным 12-му командованию резерва южного военного округа страны-агрессора.

«Злоумышленник руководил действиями захватчиков на восточном направлении. Задокументировано его пребывание и участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области. За совершение военных преступлений на востоке Украины решением высшего руководства рф ему присвоено звание «героя россии» и «героя лнр», – говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 («Совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий»); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц»).

Следует добавить, что Абачев участвовал в армяно-азербайджанском конфликте, второй российско-чеченской войне, российско-грузинской войне в 2008 году, интервенции россии в Сирии.

Напомним, что в Украине начнут заочно судить российского генерала Александра Чайко, пытавшегося захватить Киев.