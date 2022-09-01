В Херсонской области оккупанты угрожают педагогам, которые отказывают работать по российской программе

В Херсонской области оккупационные власти оказывают давление на педагогов, отказавшихся работать по российской программе.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«Оккупационные власти оказывают давление на педагогов, которые отказались работать по российской программе. Таким образом, они пытаются склонить их к сотрудничеству и компенсировать нехватку кадров. Кроме того, есть сообщения об угрозах родственникам руководителей учебных заведений, выехавших и организовавших обучение в формате онлайн с территории, подконтрольной Украине», – написал в Telegram Соболевский.

Напомним, что в Херсоне оккупанты заставляли родителей отдавать детей в школы - в случае отказа угрожают штрафом почти в 150 тысяч российских рублей, выселением и конфискацией имущества.