Казнили и сожгли: В Буче обнаружили останки еще двух убитых россиянами людей

В Буче Киевской области обнаружили останки еще двух человек, убитых российскими военными.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в Telegram.

«Казнили и сожгли. Останки по меньшей мере двух убитых оккупантами граждан обнаружили в одном из гаражей Бучи», - отметил он.

По словам Небытова, при отработке в гаражном боксе обнаружили останки сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельству местных жителей, российские военные убили здесь несколько мирных людей.

На месте преступления правоохранители обнаружили две цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и три ключа на металлическом держателе.

«Если вы узнали вещи и имеете информацию о погибших, звоните на спецлинию 102», - призвали в полиции.

Напомним, возле Бучи нашли тело еще одного убитого россиянами мирного жителя.