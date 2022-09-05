Часть миссии МАГАТЭ покинула ЗАЭС, два эксперта остались для мониторинга ситуации

В понедельник, 5 сентября, четыре из шести участников миссии Международного агентства по атомной энергии завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в «Энергоатоме».

«Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе», – говорится в сообщении.

Напомним, что очередные обстрелы российских оккупантов привели к тому, что Запорожская АЭС впервые в истории отключила все энергоблоки от сети. После этого Президент Зеленский в своем видеообращении заявил, что «россия поставила Украину и всю Европу в шаге от катастрофы».

Работники ЗАЭС заявляли, что спецслужбы России пытают сотрудников станции, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках для безопасности на станции.

В случае аварии на ЗАЭС «радиационное облако» покроет южные регионы Украины и юго-западные области россии.

Зеленский беспокоится, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС станет «бесплодной экскурсией».