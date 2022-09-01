На Житомирщине арестовали активы компании «гауляйтера» Херсонщины Сальдо

В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья экснардепа-предателя, а ныне «гауляйтера» временно оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Деятельность бизнес-структуры связана с добычей и обработкой гранита.

«Прибыль от ее деятельности Сальдо направлял на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства», - подчеркнули в СБУ.

В настоящее время арест наложен на счета предприятия и пять единиц специальной техники для добычи полезных ископаемых стоимостью более шести миллионов гривен.

Решается вопрос передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Документирование противоправной деятельности осуществляют сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области в сотрудничестве со следователями Национальной полиции Житомирской области и Управлением стратегических расследований ДСР Нацполиции Украины при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.

Напомним, 11 июля в сформированной оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонской области заявили о попытке ликвидировать предводителя этой организации Владимира Сальдо .

А 5 августа назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо заявил , что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву.

Позже Сальдо ввели в медикаментозную ком, также стало известно, что его могли отравить . Предателя положили в московскую больницу , в токсикологическое отделение НИИ имени Склифософского. Впоследствии сообщалось, что Сальдо очнулся, но его состояние стабильно тяжелое .

Также напомним, как суд арестовал активы фирм и банковские счета нардепа-предателя Ковалева. 28 августа появилась информация о ликвидации Ковалева .