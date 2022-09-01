Депортация детей, мародерства и убийства: В Херсонской области продолжают фиксировать бесчинства оккупантов

За прошедшие двое суток полиция открыла 23 уголовных производства по военным преступлениям, совершенным военнослужащими рф и их приспешниками на территории Херсонщины. В области зафиксирована принудительная депортация в Москву детей, лишенных родительской опеки, похищения священнослужителей, многочисленные случаи мародерства, сопряженного с убийством местного населения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Херсонской области.

Так, в коллаборационной деятельности разоблачена врач-педиатр, которую оккупационные власти назначили исполняющей обязанности руководителя «государственного бюджетного учреждения здравоохранения». Колаборантка сотрудничает со страной-агрессором, заведение посещают депутаты госдумы рф. Предатель периодически принимает от оккупационных властей гуманитарную помощь в виде лекарственных средств, продуктов питания и средств гигиены. Эта деятельность освещается пропагандистскими СМИ.

Также стало известно, что при содействии местных коллаборантов из указанного заведения планируется принудительная депортация в Москву четырех воспитанников от 11 месяцев до 2-х лет якобы для прохождения курса лечения. Двоих детей неустановленные люди уже вывезли в неизвестном направлении.

От обитателей оккупированных населенных пунктов Бериславского и Генического районов поступают бессчетные сообщения о мародерстве со стороны военнослужащих армии рф. Оккупанты вывозят бытовую технику, вещи и мебель на грузовых автомобилях.

А в Геническе неустановленные военные рф убили мужчину, после чего разграбили его квартиру.

В области зафиксированы похищения семи мирных жителей: в Голой Пристани и Новой Каховке военнослужащие рф похитили двух мужчин; в Херсоне оккупанты похитили женщину; в Херсонском районе вооруженные российские военные похитили из храма священника и двух местных жителей; в Каховском районе оккупанты захватили в плен жителя одного из сел, известно, что его пытают.

Не прекращаются обстрелы армией рф населенных пунктов Бериславского района, к сожалению, есть погибшие и раненые, разрушена гражданская инфраструктура.

На деоккупированных территориях полицейские фиксируют последствия очередных вражеских обстрелов на местах событий, документируют каждый факт повреждения и разрушения имущества граждан, записывают показания местных жителей о преступлениях в отношении мирного населения. Все собранные материалы приобщаются к уголовным производствам.

Также полицейские помогают гражданам эвакуироваться в более безопасные места.