ВСУ контролируют около 45% территории Донецкой области, наступление рф безуспешно, – Кириленко

Вооруженные силы Украины на сегодняшний день контролируют около 45% территории Донецкой области, а россияне не имеют успеха в наступлении.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, россияне продолжают попытки наступления в Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако противник не имеет никакого успеха.

– Они наступают на протяжении многих недель и постоянно переносят сроки выхода на административные границы области, – сказал Кириленко.

Он отметил, что ВСУ продолжают контролировать около 45% территории области.

Также чиновник сказал, что террористы "лднр" на временно оккупированных территориях Донбасса мобилизуют заключенных.