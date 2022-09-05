россия запретила въезд американским актерам Бену Стиллеру и Шону Пенну, поддержавшим Украину

россия запретила въезд американским актерам Бену Стиллеру и Шону Пенну, которые поддержали Украину в войне и недавно приезжали в Киев.

Об этом пишет "Лига.net".

Также под российскими санкциями оказались ряд американских сенаторов: Рик Скотт и Кевин Крамер, подавшие в июле законопроект о санкциях на продажу российской нефти Китаю, Кирстен Синема, Патрик Туми, а также министр торговли Джина Раймондо с заместителями, представители американского бизнеса и общественных организаций. Российский МИД считает, что эти люди отвечают за разрушение двусторонних связей и нагнетание конфронтации между рф и США.

Бен Стиллер – посол доброй воли ООН. Он приезжал в Украину 20 июня, посетил Ирпень и Макаров в Киевской области, а также Львов. В ходе своего визита он успел также встретиться с Президентом Владимиром Зеленским.

А Шон Пенн снимает документальный фильм о российском вторжении в Украину.