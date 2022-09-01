Через Украину могут провести интернет-соединение Европы и Азии – подводный кабель в море

Минцифра и Vodafone Group будут сотрудничать, чтобы интернет-соединение Европы и Азии пролегало через Украину.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

«Продолжаем удаляться от российского соседа-агрессора на телеком-фронте. Чтобы пользоваться иностранными онлайн-сервисами можно было быстрее и безопаснее, Минцифра договорилась о сотрудничестве с международной компанией Vodafone Group. В планах – строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых дата-центров и усиление существующей сети», - говорится в сообщении.

Указывается, что новые технологии требуют обмена огромным объемом данных. Из 5,4 млрд интернет-пользователей более половины сконцентрировано в Азии и на Ближнем Востоке.