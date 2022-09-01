Оккупанты отключили Каховскую ГЭС и обесточили часть Юга Украины

Российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, вчера сообщалось, что без электроснабжения оставались Мелитополь, Бердянск, в Херсонской области были перебои.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что командование воинских частей 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск проводит меры принудительного перевода личного состава срочной службы на контракт, что делает невозможным их увольнение с военной службы в течение трех лет. Кроме того, на указанную категорию не распространяются единовременные выплаты за подписание таких контрактов, что значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава.

Вместе с тем, в городе Херсон ВСУ уничтожили более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага.

Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить переброску войск через реку Днепр.