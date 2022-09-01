В Николаеве начали судить шпиона, который передавал рф видео с режимными объектами

В Николаеве состоялось подготовительное судебное заседание по делу о государственной измене. Судят Сергея Петрова, обвиняемого в съемке на видео оборонных объектов по заданию российских агрессоров.

Об этом говорится в сюжете «Общественного Николаева».

Обвиняемый находится в СИЗО, заседание проходило в режиме видеоконференции.