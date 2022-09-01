В Николаеве начали судить шпиона, который передавал рф видео с режимными объектами

В Николаеве состоялось подготовительное судебное заседание по делу о государственной измене. Судят Сергея Петрова, обвиняемого в съемке на видео оборонных объектов по заданию российских агрессоров.
Об этом говорится в сюжете «Общественного Николаева».
Обвиняемый находится в СИЗО, заседание проходило в режиме видеоконференции.
- Гражданин Украины Сергей Петров по заданию представителей России осуществлял фотографирование и передачу через мессенджер Telegram представителю России видеообразов помещений одной из воинских частей Николаева и помещений и входов в здания силовых структур, - сказал судья Олейников об обвинении подсудимого.