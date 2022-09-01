Оккупанты сняли на видео последствия удара по российскому «Буку» – они сбежали и не стали забирать погибших

Российские оккупанты сняли на видео последствия удара ВСУ по их позициям.

Видео распространилось в телеграмм-каналах.

Локация видео пока неизвестна, это могло произойти и на Юге Украины. По предварительным данным, украинская армия уничтожила ЗРК "Бук" и его экипаж. Как показано на видео, оккупанты боятся повторного удара и убегают, при этом они не забирают трупы своих «коллег».

Можно предположить, что "Бук" уничтожила украинская авиация с помощью специальных противорадиолокационных ракет.

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