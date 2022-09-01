«Российская армия сбежит без надежды на спасение», - Зеленский

Вооруженные Силы Украины продолжают последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожать склады, базы, переправы, штабы оккупантов.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

– Российская армия пришла на территорию Украины, не ожидая сопротивления. А уйдет отсюда, не имея надежды на спасение. Я хочу еще раз поблагодарить всех наших защитников и защитниц, нашу разведку, Службу безопасности Украины, которые делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине. Также хочу поблагодарить всех наших людей на временно оккупированных территориях, которые помогают нашей армии уничтожать объекты захватчиков.

– А особенно хочу сегодня поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский склад, с которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!