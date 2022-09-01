ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ продолжают уничтожать базы оккупантов в Херсонской области

Уже 195-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 5 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 сентября.

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00:25 ВСУ 5 сентября нанесли удары по позициям оккупантов в Херсонской области - в Чернобаевке, Новой Каховке и Отрадокаменке.

00:18 В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские воины успешно отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении добились тактического успеха и выбили врага с ранее занятых им позиций.

В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины.