Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 86 оккупантов, четыре танка, семь пушек и четыре склада боеприпасов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 5 сентября доступна по этой ссылке

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07:21 В операционной зоне на Юге Украины состояние и положение противника существенных изменений не претерпели. Основное внимание его было сосредоточено на содержании занимаемых рубежей, нанесении авиационных ударов в направлении Малой Сейдеменухи, Правдино, Белогорки, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

С целью улучшения тактического положения противник провел штурмовые действия в направлении Шмидтового и Тернового Под, силами сводного подразделения, в частности, с применением спецназовцев. Но успеха не имел.

За день враг совершил 24 авиационных и 3 ракетных удара.

Ракета «Искандер», которую враг выпустил по Николаевщине, уничтожена силами противовоздушной обороны.

Нашей авиацией нанесено 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.

В течение боевого дня в районе Высокополья продолжалась разведывательная деятельность с помощью беспилотного шпиона «Орлан-10». Точным выстрелом зенитного ракетного подразделения лазутчик уничтожен.

В районе Новогригоровки, на Николаевщине, при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52.

А во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.

Огневой контроль переправ через реку Днепр системен и эффективен.

Подтвержденные потери врага составляют 86 рашистов, четыре танка, 12 единиц авто-бронетехники, четыре гаубицы 152-го калибра «Мста-Б» и «Мста-С», три пушки 152-го калибра «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С» », станцию связи и противотанковый ракетный комплекс.

Ликвидировано четыре состава вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

Корабельная группировка врага в Черном море без изменений в составе, районах маневрирования и намерений, в постоянной готовности к применению 16-ти крылатых ракет «Калибр»

07:05 По области объявлена воздушная тревога.