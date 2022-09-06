Байден выступил против признания рф страной-спонсором терроризма

Президент США Джо Байден заявил, что россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает Reuters.

На вопрос одного из журналистов на пресс-конференции в Белом доме, должна ли россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден кратко ответил: «Нет».

При этом от дополнительных комментариев на этот счет американский лидер воздержался.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров признать рф государством-террористом.

24 июня комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении россии в список стран, поддерживающих терроризм.

Также сообщалось, что Конгресс США ведет разработку критериев по признанию россии государством, спонсирующим терроризм. Сенаторы продолжали призывать администрацию Байдена признать рф спонсором терроризма.

Также напомним, что 11 августа Сейм Латвии признал россию страной-спонсором терроризма.