Из-за нехватки компонентов у россии проблемы с БПЛА – это все больше усложняет операции армии рф

россия испытывает трудности с поддержкой запасов БПЛА, которые усугубляются нехваткой компонентов вследствие международных санкций.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии во вторник, 6 августа.

Ведомство приводит сообщение, что 5 сентября силы россии совершили 27 вылетов БПЛА над западным берегом Днепра по сравнению со средним показателем 50 в течение дня в августе. 21 августа украинские силы сообщили об уничтожении трех российских тактических БПЛА «Орлан-10» за один день.

В обзоре отмечают, что в последние годы российская доктрина отводит все более заметную роль БПЛА, в частности с целью выявления целей для нанесения ударов артиллерией.

БПЛА могут быть уязвимы как к кинетическому действию, когда их непосредственно сбивают, так и к электронным помехам.

Учитывая боевые потери, вполне вероятно, что россия испытывает трудности с поддержкой запасов БПЛА, усугубляющихся нехваткой компонентов в результате международных санкций.