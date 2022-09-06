Агента российской разведки отправили в тюрьму на 12 лет за продажу секретных документов

Житель Умани приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В суде доказано, что в апреле-июле 2021 года мужчина выполнял задачи представителя главного управления генерального штаба вооруженных сил рф. Он за денежное вознаграждение собирал сведения с грифом секретности «Тайно» о воинской части Вооруженных Сил Украины в Черкасской области, в которой хранились артиллерийские боеприпасы.

Осужденный получил 13 тысяч гривен аванса от представителя российской разведки и рассчитывал получить еще две тысячи долларов США после передачи секретной информации.

В СБУ добавили, что житель Умани, который был завербован представителем российской военной разведки во время поездки в рф в 2018 году. Для выполнения враждебных указаний предатель пытался в темную привлечь украинского военнослужащего.

Напомним, как агента фсб в Кабмине приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества.