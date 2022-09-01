На Николаевщине оккупанты разворовали панели на солнечной станции

Оккупанты разграбили солнечную станцию возле села Афансьевка, неподалеку от Снигиревки.

Об этом расследователи The War Zone сообщают в Twitter.

«Анализ спутниковых снимков The War Zone указывает на серьезное разграбление солнечных батарей на Афанасьевской солнечной электростанции в Украине. Солнечная электростанция расположена на территории, оккупированной в настоящее время Россией, недалеко от линии фронта в Херсонской области. Исторические снимки показывают, что грабежи начались где-то в середине июня, до этого пострадавшая часть электростанции была полностью покрыта солнечными панелями. Примерно в то же время появились утверждения, которые позже оказались ложными, о том, что российские силы демонтируют другую солнечную электростанцию недалеко от Токмака. Обнаружение больших пропавших частей солнечных батарей в Афанасьевке может свидетельствовать о том, что примерно в то же время российские войска фактически занимались разграблением украинских солнечных электростанций, но в другом месте, чем то, которое было заявлено в то время», – говорится в сообщении.