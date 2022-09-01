В Украине арестовали имущество экс-депутата госдумы от партии путина на ₴1 миллиард

Арестованы корпоративные права и имущество предприятий на сумму более одного миллиарда гривен, владельцем которых является экс-депутат госдумы рф.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности.

Сотрудники БЭБ обнаружили девять предприятий, подконтрольных бывшему депутату государственной думы рф, полковнику армии рф, которые осуществляли деятельность на территории Украины.

В частности, была разоблачена компания, которая занимается издательской деятельностью и производством бумажных изделий в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следствием установлено, что должностные лица уклонились от уплаты налога на прибыль и земельного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет более 132 миллионов гривен.

Также установлено, что работники общества в течение 2019-2021 годов покупали автомобили, нежилые помещения, оборудование и т.д., которое находилось в собственности другой компании и было под залогом в банке, по заниженным ценам.

В рамках досудебного расследования исследована финансово-хозяйственная деятельность указанного юридического лица и установлено, что один из комбинатов в Украине в течение длительного времени под видом возвратной финансовой помощи перечислял в пользу упомянутого общества средства в общей сумме более 129 миллионов гривен. Такие действия были направлены на сокрытие происхождения средств, то есть их фактическую легализацию. Как выяснилось, эти компании связаны между собой.

Судя по всему, арестовано имущество российского бизнесмена Владимира Крупчака – он владеет Киевским картонно-бумажным комбинатом, был в звании полковника российской армии и депутатом думы от партии «Единая россия» с 2004 по 2007 год.

Напомним, как 1 сентября украинский суд впервые конфисковал имущество у российского олигарха – сторонника путина Евтушенкова.