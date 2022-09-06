Оккупанты разрушили археологический объект в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе русские захватчики разрушили территорию археологического объекта «Поселение Кальмиус».

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

«Оккупанты делают все, чтобы уничтожить любое упоминание об украинской истории Мариуполя. Разрушена территория археологического объекта местного значения «Поселение Кальмиус». Рашисты варварски обстреливали город и продолжают стирать с карты Мариуполя памятки истории, археологии и культуры. Насаждать свое, уничтожать историю других народов – типичный «русский мир», - говорится в сообщении.

Напомним, что информация о преступлениях россиян против культуры на территории Украины продолжает поступать. Специалисты МКИП проверяют и систематизируют полученные данные и публикуют их на специальном сайте: www.culturecrimes.mkip.gov.ua