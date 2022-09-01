«Как это пережить – не знаю»: оккупант поделился впечатлениями от точной работы украинской артиллерии

Армия рф, которая пока удерживает временно оккупированные территории Украины, мечтает уже не о своей победе, а лишь о том, как уцелеть и выжить.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехваченный СБУ.

- Слышишь: «Грады» ху*рят? Пи*дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы, – рассказывает один российский контрактник другому.

Под таким огнем оккупанты не могут ни отбиваться, ни строить свои укрепления. Когда они попытались это делать, их обнаружил украинский беспилотник, а за ним накрыла артиллерия.

– Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим, – поражен русский.

И таким бегством заканчивается каждая попытка:

– Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе*ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по жесткому.