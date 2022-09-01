В Бердянске взорвали машину оккупационного «коменданта» – его госпитализировали в тяжелом состоянии

В центре Бердянска днем 6 августа взорвали автомобиль оккупационного «коменданта» города Артема Бардина.

Об этом сообщают пропагандистские ресурсы.

Машину оккупанта подорвали возле здания оккупационной администрации города.

В результате подрыва, Бардина в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Также после взрыва возле администрации была активная стрельба из автоматического оружия.

Напомним, что коллаборанты уже несколько раз ставали целями партизан.

16 июня в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, перешедшего на сторону оккупантов

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения появился на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.

7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского предателя Сергея Томко. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.

В начале августа во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области покушались на «заместителя председателя» созданной оккупантами местной «администрации» Виталия Гура. Он скончался в реанимации.

Также напомним, как назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо 5 августа заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает исполняющему обязанности Сергею Елисееву. Через некоторое время стало известно, что Сальдо ввели в медикаментозную ком, его могли отравить. Сальдо положили в московскую больницу , в токсикологическое отделение НИИ имени Склифософского. Позже гауляйтер Сальдо пришел в себя, но его состояние стабильно тяжелое.

22 августа в Херсоне с помощью подрыва совершено покушение на так называемого руководителя оккупационного «Департамента внутренней политики ИГА» Игоря Телегина.

24 августа в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловки Ивана Сушко. В результате он погиб.

28 августа появилась информация о ликвидации нардепа-предателя Ковалева.

А в оккупированном Старобельске подорвали автомобиль с коллаборантом, который был «начальником «МРЭО».