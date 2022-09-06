Жителю Прикарпатья грозит до 6 лет тюрьмы за организацию ботофермы для россиян

Следователи СБУ сообщили о подозрении организатору ботофермы, которое киберспециалисты спецслужбы ликвидировали в 2021 году в Ивано-Франковской области. Фигурант привлек к созданию фейковых аккаунтов почти 11 тысяч карт одного из украинских мобильных операторов.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Мощности» этой ботофермы активно использовала крупная российская интернет-платформа, незаконно сдающая в аренду чужие телефонные номера. Это давало возможность создавать тысячи фейковых аккаунтов в соцсетях, мессенджерах и видеохостингах. Через них происходило масштабное искажение информационного пространства, накрутка просмотров, предпочтений, комментариев.

Таким образом, происходило влияние на общественное сознание, в частности, в интересах враждебной пропаганды.

В настоящее время организатору ботофермы сообщено о подозрении по части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем и сетей электросвязи, что привело к утечке и подделке информации, искажению процесса обработки информации, нарушению установленного порядка ее маршрутизации, что нанесло значительный ущерб) Уголовного кодекса Украины.

Это правонарушение предусматривает наказание сроком до 6 лет (по редакции статьи, действовавшей на время совершения преступления).

В ходе досудебного расследования было установлено, что фигурант инициативно вышел на россиян через специализированный Telegram-канал и договорился об условиях сотрудничества и оплаты. После этого он получил подробные инструкции по запуску работы ботофермы. Представители рф предоставили ему доступ к программному обеспечению, а техническое оборудование для функционирования ботофермы злоумышленник приобрел сам.

Экспертиза показала, что подозреваемый использовал SIM-банки, позволяющие быстро заменить сим-карты и подменить международные идентификаторы мобильного оборудования (IMEI) для сокрытия своей противоправной деятельности и избежания блокирования оператором.

В рамках досудебного расследования идет сбор доказательств противоправной деятельности.

Документирование осуществляют сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Напомним, как СБУ и полиция обнаружили мощную ботоферму, которую использовали спецслужбы рф и украинская политсила – у Порошенко говорят, что непричастны к этому. Впоследствии появилась информация, что по делу о ботоферме фигурируют нардеп "ЕС" Артур Герасимов и эксперт Виктор Майстренко.