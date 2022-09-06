«Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает»: Зеленский о визовых ограничениях ЕС для граждан рф

Надо продемонстрировать гражданам государства-террориста, что они несут моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и Европы.

Такое заявление во время обращения к нации сделал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарен госпоже Президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и всем европейским лидерам, которые поддерживают визовые ограничения для граждан России. Совершенно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или для шопинга те, кто у себя дома, в России, не только поддерживает раскол и издевательство над Европой, но и работает на них», - сообщил Зеленский.

Также Президент привел примеры того, как российские киллеры передвигались по Европе под видом обычных туристов.

«И должны помнить: кроме моральной стороны вопрос, это также вопрос элементарной безопасности. Уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов. На шпиль в Солсбери, немецкие улицы и склады с оружием в Чехии они уже насмотрелись. Хватит. Европа – не место для прогулок убийц и поддерживающих их. Следует продемонстрировать гражданам государства-террориста, что они несут моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и всей Европы», - напомнил он.

Главное из обращений: