ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Славянске из-за российских обстрелов обрушился дом, под завалами есть люди

Уже 196-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 6 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 сентября.

Информация постоянно обновляется:

13:48 ВСУ на Харьковском направлении взяли в плен подполковника российской армии.

13:36 После вражеского обстрела под завалами жилого многоэтажного дома в Славянске на Донетчине остаются по меньшей мере три человека, сообщает полиция Донецкой области.

«В Славянске разрушения получили школа, отоларингическая больница, здание Станции юных техников и многоэтажка. На месте работают полицейские и спасатели, которые расчищают завалы дома.Под завалами остаются по меньшей мере три человека – два мужчины и женщина, все - гражданские», - говорится в сообщении.

13:34 В сети опубликовали фотографии документов предположительно бойцов российского СОБРа, который находился в Балаклее.

13:26 ВСУ захватили станции РЭБ, брошенные оккупантами при отступлении с позиции «Москва».

13:06 Уничтожение складов оккупантов на Юге.

11:43 Городской голова Славянская Вадим Лях сообщил о ракетных ударах по школе (без жертв) и жилом доме, в котором в результате взрыва «сложился» подъезд.

Под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам», – написал он.

Также в результате обстрела на другой улице пострадали многоэтажные дома. В том числе школа №9. Выбиты стекла, оборванные провода.

11:07 Попадание по российскому Су-25 в районе Волохового Яра.

11:03 Ми-24 армейской авиации уничтожают позиции оккупантов.

11:01 Бойцы самарского и башкирского специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) взяты в котел под Балаклеей Изюмского района Украины. Об этом сообщают пользователи соцсетей, в частности, пропагандистские Telegram-каналы.

10:54 Видео и фото уничтожения российской техники.

10:17 Спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия высокоточных ударов ВСУу по автомобильному мосту возле Каховской ГЭС а также техники противника.

10:01 Мэр Краматорска Александр Гончаренко публикует фото и видео последствий ракетного удара по психиатрической больнице.

Обошлось без жертв, но здание серьезно повреждено, сообщил он.

09:25 Ночью оккупанты обстреливали территорию Сумской области.

09:03 Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 сентября ориентировочно составили:

- личного состава – около 50610 (+460) человек ликвидировано, - танков ‒ 2097 (+20) ед, - боевых бронированных машин 4520 (+36) ед, - артиллерийских систем – 1194 (+15) ед, - РСЗО – 300 (+4) ед, - средства ПВО ‒ 156 (+0) ед, - самолетов – 237 (+1) ед, - вертолетов – 208 (+1) ед, - БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4), - крылатые ракеты ‒ 214 (+5), - корабли/катера ‒ 15 (+0) ед, - автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15) ед, - специальная техника – 109 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

08:16 С самого утра ВСУ наносят удары по оккупантам в Херсонской области.

08:12 Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

07:50 Генштаб ВСУ в своей утреннем сводке сообщает, что враг с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку БПЛА. Также за прошедшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 самолетовылетов.

В свою очередь подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили: самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа «Х-101».

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Нашим воинам удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опросное.

00:30 Президент считает несправедливым, что об отдельных участках фронта говорят очень много, а о других – будто забывают. Ведь жесткое противостояние продолжается практически по всей полосе фронта. Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

«Хочу сегодня поблагодарить особо отличившихся в этом бойцов. Только за первую половину сегодняшних суток удалось сбить пять из шести российских ракет Х-101. Это дорогая потеря для россии – и это спасение многих украинских жизней», - сказал Зеленский. Он уточнил, что четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования «Південь». Глава государства поблагодарил их, а также воинов 79-й десантно-штурмовой бригады, которая на Донецком направлении героически сдерживает врага. «Кстати, хочу обратиться сегодня ко всем нашим людям, создающим информационную картину – так или иначе. Пожалуйста, обращайте внимание и внимание общества на то, что жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это 1300 километров активных боевых действий. И это просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень многое, а о других – будто забывают. Хотя наши воины по многим направлениям – абсолютные молодцы, абсолютные герои», - сказал Президент, подчеркнув, что защита всего государства нуждается в одинаково искреннем и серьезном внимании.

00:15 Министерство обороны США наблюдает, как украинские наступательные силы в Херсонской области продолжают продвигаться вперед. В частности, ВСУ отвоевывают у оккупантов села.

Об этом сообщил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Пэт Райдер на брифинге с журналистами, передает The Guardian.

«Первое, что мы увидели в Херсонской области, — это наступательные операции украинцев. Они продолжают делать определенное движение вперед. Мы знаем, что они отвоевали несколько сел», — сказал генерал.

По его словам, США также стали свидетелями «некоторой наступательной активности россии у Бахмута».