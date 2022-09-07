Война в Николаевской области: Враг активно ведет аэроразведку, но продолжает нести потери

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 6 сентября доступна по этой ссылке.

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08:05 Генштаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Кроме того, враг вел воздушную разведку БпЛА – совершил 34 вылета.

07:41 ОК «Юг» сообщает, что обстановка в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная. Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов, как вдоль линии столкновения, так и в наших тыловых районах.

Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе один такой шпион типа «Орлан-10» сбит.

Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями.

Нашей авиацией нанесено 13 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют - 83 рашиста, 5 танков, 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", 3 орудия "Гиацинт-Б", 3 единицы авто-бронетехники. Уничтожены 3 склада боеприпасов в Голой Пристани Томиной Балке и Снигиревке.

Корабельная группировка врага без существенных изменений количества и задач продолжает маневры вдоль крымского побережья в ракетно безопасных районах. На боевом дежурстве находятся 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 «Калибрами».