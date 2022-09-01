«Запасы немного «просели»: российская армия все чаще использует устаревшее советское вооружение

Х-59 Российские войска все чаще используют устаревшее советское вооружение в войне против Украины: ракеты Х-22 и Х-59, а также комплексы С-300, потому что запасы россии немного «просели».

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 7 сентября.

- Мы видим такую тенденцию, что враг все чаще применяет устаревшее советское вооружение. Если вчерашние сутки – Х-101 ракеты летели, то это уже редкость, потому что Х-101 очень дорогие ракеты, более 5 миллионов долларов или 6, а может, и больше. Это самые технологичные ракеты, которые россия против нас использует. Часто применяются ракеты советского производства: Х-22, Х-59. А также и комплексы С-300, предназначенные для сбивания воздушных целей, используются для ударов по наземным целям. Правда, дальность этого комплекса – 75 км, поэтому противник имеет ограниченный ресурс в дальности его применения. Но это говорит о том, что враг уже экономит ресурсы, которые потратил на войну в Украине. По разным данным, все же у противника немного просел тот запас, - заявил Игнат.

Спикер напомнил информацию, что россия обращается за беспилотниками в Иран, а за снарядами для артиллерии – в Северную Корею.

– Понятно, что не все так хорошо в их военно-промышленном комплексе, – считает он.

В то же время, подчеркнул Игнат, Украина ожидает поставок западного оружия – немецких комплексов IRIS-T и норвежских комплексов NASAMS, которые смогут усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что противовоздушная оборона Украины достигла уровня эффективности, когда сбивается от 50 до 70% российских ракет.