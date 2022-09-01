В британской разведке считают, что российские командиры столкнулись с дилеммой – поддерживать наступление на Донбассе, или защищаться на юге

На фоне наступления Украины на юге российские командиры столкнулись с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки своего наступления на Донбассе или защищаться от ВСУ на юге.

Об этом пишут в разведке минобороны Британии в среду.

«За последние сутки тяжелые бои шли на трех фронтах: на севере под Харьковом, на востоке на Донбассе и на юге в Херсонской области. Планируемые основные усилия России, вероятно, связаны с наступлением на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: или развертывать оперативные резервы для поддержки этого наступления, или защищаться от наступления Украины на юге», - говорится в обзоре.

В британской разведке считают, что многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на 500 километров, проверят способность россии координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.

При этом, как утверждается, в начале войны неспособность россии к координации и слаженности своих действий была одной из основных причин плохой работы ее вооруженных сил.

Напомним, российский оккупант в телефоном разговоре рассказал жене о тяжелых боях на Херсонском направлении, разрушенных мостах и больших потерях.