«Быстрой победы не будет, но война точно не на годы»: Секретарь СНБО Данилов дал осторожный прогноз

Секретарь СНБО Алексей Данилов верит, что война не продлится долгие годы и закончится победой Украины.

Такое мнение Данилов высказал в интервью LB.UA.

- Я хотел бы с вами не согласиться, если вы говорите, что годы-годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться. Я очень осторожно, вы знаете, к этому отношусь. Я говорю, что раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы, как вы сейчас говорите, - заявил секретарь СНБО.

По словам Данилова, нужно сделать так, чтобы после победы Украины в войне в россии «вообще не было желания… не было зубов во рту кого-то покусать, не только нас».

Секретарь СНБО верит, что Украина «обязательно это сделает», и тогда все будут «спокойнее».