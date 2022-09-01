Залужный признал, что удары по аэродромам в оккупированном Крыму нанесли ВСУ

Авиабазы во временно оккупированном Крыму были поражены серией успешных ракетных ударов, Украине нужно стремиться к равенству с РФ относительно дальнобойности оружия.

Об этом в общей статье «Перспективы обеспечения военной кампании-2023: украинский взгляд» на Укринформе пишут главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя оборонного комитета Совета генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Россия имеет преимущество в дальности поражения, отмечают генералы. Крылатыми ракетами РФ способна бить по целям за 2000 км, а ВСУ фактически ограничены 100 км.

Необходимо комплексно подойти к переоснащению артиллерии, ракетных войск и авиации ВСУ, отмечают военные. Тогда можно будет говорить о реальном влиянии на центр тяготения РФ – восприятие войны как чего-то отдаленного в глазах большинства россиян.

«Убедительным примером правильности такого подхода в этом году являются успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки», – говорится в статье Залужного и Забродского.

Задачей ВСУ на 2023 год будет сделать эти ощущения более «острыми» для россиян и других оккупированных территорий, пишут генералы. Наличие дальнобойного оружия в ВСУ должно также повлиять на чувство безнаказанности у российского руководства из-за физической удаленности.

«Оборудование и переоснащение ВС Украины системами вооружения соответствующей дальности действия должны стать тем желанным гейм-чейнджером. Только при условии выравнивания баланса по досягаемости средств поражения и таким образом расшатывание указанного центра притяжения противника можно говорить о переломе в ходе войны», – пишут Забродский и Залужный.

Получение соответствующего вооружения от партнеров может являться решением только на переходный период, отмечают генералы. Остро встает проблема восстановления и отладки собственного проектирования и производства высокотехнологичного оружия.