Президент «Энергоатома» призывает направить на ЗАЭС миротворцев для вывода российских войск

Введение миротворческого контингента на Запорожскую АЭС может способствовать выводу с территории станции российских войск.

Об этом президент «Энергоатома» Петр Котин заявил в эфире телемарафона.

Он отметил, что «Энергоатом» сейчас работает над планом по выполнению рекомендаций МАГАТЭ, которые изложены в отчете по результатам визита на станцию. По его словам, конечная цель плана - провести деоккупацию ЗАЭС.

Миссия предложила организовать зону безопасности вокруг станции. В свою очередь Котин отметил, что Украина поддерживает идею создания демилитаризованной зоны и вывода российских войск.

Он отметил, что россия с самого начала не соглашалась выводить свои войска, но, по его мнению, давление международного сообщества может повлиять на ее решение.

— Мы с самого начала говорили, что для реализации этого необходимо введение миротворческого контингента на территорию станции, Энергодара и близлежащих территорий, - сказал Котин.

Он добавил, что это требует дополнительных дипломатических усилий со стороны ООН, но именно путем введения миротворческого контингента возможно вывести российских захватчиков.

Напомним, на ЗАЭС отключили последнюю линию, соединяющую станцию с энергосистемой Украины.

Помимо этого, МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на ЗАЭС – говорят, что нужно установить безопасную зону вокруг станции.