Залужный считает, что россия все еще хочет захватить Николаев и Одессу

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и нардеп, генерал-лейтенант Михаил Забродский спрогнозировали, какие цели РФ ставит перед собой в войне против Украины.

Об этом говорится в их статье, опубликованной «Укринформом».

Некоторые оперативные перспективы для противника просматриваются на Изюмском и Бахмутском направлениях. Вероятной конечной целью таких действий может быть рассмотрен выход на административную границу Донецкой области. Еще более привлекательной для противника может выглядеть перспектива продвижения в Запорожском направлении. Она обеспечивает дальнейшие действия на север и создание прямой угрозы овладения Запорожьем и Днепром, что приведет к потере украинской стороной контроля над значительной частью Левобережной Украины. Не исключены из повестки дня и возвращение к замыслу захвата Киева и угроза повторного развертывания боевых действий с территории Беларуси.

Но больше всего возможностей открывает дальнейшее продвижение на Южнобужском направлении по оперативному плацдарму на правом берегу реки Днепр.

«Успех на Юге, при его быстром и верном использовании, может иметь двойной эффект. С одной стороны, вполне реальны перспективы овладения Николаевом и Одессой. С другой – создание угрожающего направления в сторону Кривого Рога, а в дальнейшем – и угрозы центральным и западным регионам Украины».

«Сознательно не станем обращаться к условиям, при которых Россия будет вынуждена реализовывать такой вероятный замысел. В то же время не станем и отвергать весь спектр сопутствующих стратегических и даже глобальных проблем для России. Можно упомянуть и международную изоляцию, и частичное экономическое давление в виде международных санкций, сложности с общей мобилизацией и нехватку современного вооружения и оборудования, которая со временем будет только острее», - отметили Залужный и Забродский.

Кроме сугубо военного, такой характер стратегических действий на Востоке и Юге Украины принесет России дополнительные политические и экономические дивиденды. Среди них – обеспечение безопасности самопровозглашенных республик и логическое, хотя и запоздалое завершение так называемой «специальной операции», невозможность доступа Украины к Черному морю, контроль ключевого элемента энергетической системы страны – Южноукраинской АЭС.